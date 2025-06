Juventus, i calciatori più impiegati da Thiago Motta: minuti e presenze. La classifica

Thiago Motta sta ancora cercando il vestito più adatto per la sua Juventus. Tra infortuni e scelte tattiche, il tecnico non ha ancora battezzato un undici titolare, come emerge dai dati sui minuti e sulle presenze. Nelle ultime due partite - con Udinese e Torino - sembra aver trovato, però, una formazione tipo, sempre in attesa dei rientri di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Intanto, ecco la classifica dei minuti e delle presenze di tutti i giocatori impiegati da Thiago Motta.