Juventus: i prestiti caso per caso, su Miretti c'è il Napoli

Alla Juventus c'è un lungo elenco di giocatori che rientrano dai prestiti: che fine faranno? Fra tutti, spicca il caso Miretti

di Marco Amato

Nel lungo elenco di calciatori attesi davanti i cancelli della Continassa, per il 24 luglio, data di inizio della stagione, ci sono anche i calciatori che rientrano dai prestiti. Tra questi, eventuali opportunità e chi è già consapevole di essere ampiamente fuori dal progetto tecnico della Juventus. Toccherà poi a Igor Tudor, in accordo con il direttore tecnico Modesto che sarà al suo fianco, e poi di conseguenza con Damien Comolli, definire la rosa e decidere chi testare e chi provare a piazzare prima della partenza per il ritiro in Germania, il 2 agosto.