Juventus, i soldi spesi per Koopmeiners e Nico Gonzalez fanno la fortuna di Atalanta e Fiorentina: incassi e acquisti

Osservando il momento attuale della Juventus, uno dei maggiori temi di discussione è quello relativo al rapporto fra i soldi spesi per gli acquisti top dell'ultimo mercato e il loro rendimento in campo. Come ha scritto ieri il nostro Simone Eterno, "Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. Un investimento estivo per le casse della società pari alla cifra monstre di 135 milioni di euro bonus esclusi. Per un rendimento, fin qui, semplicemente fallimentare. I tre acquisti che avrebbero dovuto contribuire al cambio di volto della Juve sono - a oggi - un sostanziale e netto flop".

I numero non mentono, e li potete trovare tutti qui, e ci raccontano di un Koopmeiners con un rendimento al di sotto delle attese e inferiore a quello a cui ci aveva abituato con la maglia dell'Atalanta, e di un Nico Gonzalez e un Douglas Luiz di fatto inesistenti nella stagione bianconera. Ma c'è di più, se guardiamo la situazione secondo la lente più ampia del calciomercato. Da questo punto di vista, vediamo che i costosi acquisti di Koopmeiners e Nico Gonzalez, con soldi immessi nel mercato italiano, hanno permesso ad Atalanta e Fiorentina di rinforzarsi notevolmente, tanto da essere, al momento, davanti alla Juventus in classifica.

Riguardando le cifre spese dalla Juventus per Koopmeiners e Gonzalez, e confrontandole con i mercati in entrata di Atalanta e Fiorentina, vediamo che i soldi incassati da nerazzurri e viola per le cessioni dell'olandese e dell'argentino hanno finanziato di fatto quasi interamente gli acquisti a titolo definitivo effettuati dal club orobico e da quello toscano.