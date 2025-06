Juventus, il dopo Chiesa tra Adeyemi e Galeno. Ed è possibile un doppio colpo

Un'esclusione che fa rumore in pieno mercato. La Juventus e Thiago Motta hanno deciso di non convocare Federico Chiesa per l'amichevole di Pescara con il Brest, un segnale forte in un'estate caldissima per il classe 1997.

L'ex Fiorentina è sempre più ai margini del nuovo progetto bianconero, complice anche il contratto in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno 2025, e un rinnovo che, ad oggi, non arriva.

LA JUVENTUS NON CONVOCA CHIESA: E' ROTTURA

Le tappe di un rapporto che si è incrinato con il passare delle settimane sono materia di analisi, ma è altrettanto importante valutare i prossimi passi della Juventus, che da tempo guarda oltre Chiesa e lavora a nuovi rinforzi per Thiago Motta. I nomi sul tavolo di CristianoGiuntoli non mancano, così come gli ostacoli, ma la partenza del classe '97 a fronte di un'offerta allettante può anche aprire nuovi scenari: non uno, ma due colpi in entrata sulla fascia destra.

Analizziamo tutte le situazioni.