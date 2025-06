Juventus, il mercato di Giuntoli è il migliore di sempre? Il confronto con le prime volte di Moggi e Marotta

Il mercato estivo 2024 della Juventus è stato etichettato, in modo elogiativo, in questi termini: "mai visto", "straordinario", "epocale". Non c'è dubbio che la campagna trasferimenti guidata da Cristiano Giuntoli sia stata sorprendente e inaspettata, per nomi e cifre spese, e che, almeno sulla carta, inserisca la Juventus fra le squadre favorite per lo Scudetto. Almeno sulla carta, perché poi la sentenza definitiva spetterà, come sempre, al campo.

Si è detto e scritto che questo mercato segna l'anno uno di questa Juventus, con una rottura rispetto al passato e, secondo quanto auspicano alla Continassa, l'inizio di una nuova epoca di successi. Viene spontaneo quindi paragonare e confrontare questo mercato della Juventus ad altre due campagne acquisti che avevano contrassegnato l'inizio di due epoche vincenti per la società bianconera: il mercato del 1994, il primo guidato dall'allora nuovo direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, e il mercato del 2010, il primo sotto l'egida di Beppe Marotta, che dal 1° giugno di quell'anno era stato nominato direttore generale del club.

Prima di passare ad analizzare i tre mercati in questione (2024, 1994 e 2010O) facciamo due premesse: per Giuntoli non abbiamo considerato il mercato del 2023, visto che il Football Director della Juventus era stato liberato dal Napoli a mercato già iniziato e, per la Juventus, si trattava di un'estate molto particolare, con l'esclusione dalla Champions League. Consideriamo quindi quello dell'estate 2024 il primo vero mercato di Giuntoli alla Juventus.

La seconda premessa riguarda le cifre: di fianco a ogni acquisto e cessione abbiamo riportato le cifre spese o incassate (fonte Transfermarkt), ma ovviamente da questo punto di vista è quasi impossibile fare confronti fra epoche diverse: fra il 2024 e il 2010 c'è una grande differenza, per i cambiamenti avvenuti nel frattempo nel calcio, a livello italiano e globale. E fra il 2024 e il 1994 c'è ovviamente un abisso.

L'unico confronto che si può fare è quello tecnico, ed è questo l'aspetto interessante da osservare e valutare. A livello tecnico, per numero e qualità dei giocatori acquistati e ceduti, quale è stato secondo voi il mercato migliore, fra le 'prime volte' alla Juventus? Il primo mercato di Moggi, il primo mercato di Marotta o il primo mercato di Giuntoli?