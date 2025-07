Juventus, il nuovo direttore tecnico entro il 24 luglio: Ribalta in pole su Ottolini e Modesto

Comolli porta avanti il mercato della Juventus senza perdere di vista due innesti fondamentali: direttore tecnico a luglio, direttore sportivo a settembre

Tra meno di quindici giorni la Juventus ripartirà per la nuova stagione dopo le fatiche del Mondiale per club. Il club bianconero sta operando sul mercato senza un direttore sportivo vero e proprio ma solo con Comolli e il suo braccio destro Giorgio Chiellini. E sarà così per tutta questa sessione estiva di calciomercato perché la nomina è prevista per il mese di settembre.