Juventus, il piano per tenere Kolo Muani

I bianconeri studiano la strategia per confermare l’attaccante francese: primi contatti con il Psg

Dopo essere riuscita a confermare Randal Kolo Muani per il Mondiale per Club, la Juventus vorrebbe tenere l’attaccante francese anche per la prossima stagione. Almeno per la prossima stagione. Con l’eliminazione dei bianconeri dal Mondiale tecnicamente il prestito di Kolo Muani è finito, ma in questi giorni la Juve inizierà una trattativa con il Psg per provare a trovare un’intesa per trattenerlo a Torino. Il cambio di dirigenza non ha modificato i piani del club, che aveva già in programma l’idea di fare un tentativo per tenere Kolo Muani.