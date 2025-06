Juventus, il primo vero mercato di Giuntoli entusiasma: tutti i colpi fatti in entrata e in uscita, e siamo all'inizio...

L'estate scorsa di fatto Cristiano Giuntoli aveva solo osservato il mercato della Juventus: il Napoli lo aveva liberato solo a inizio luglio e soprattutto i bianconeri erano fuori dalle coppe, e senza un soldo in tasca. L'unica operazione in entrata, Timothy Weah, portava la firma di Giovanni Manna. Poi, a gennaio, il dt della Juventus si era limitato a due innesti di contorno: Tiago Djalo e Carlos Alcaraz. Un po' per mancanza di vere occasioni, un po' per i costi e, soprattutto, per la divergenza di vedute con Massimiliano Allegri, con il quale il dirigente sapeva già che le strade si sarebbero separate. Se l'idea di Giuntoli poteva essere Sancho, quella dell'allenatore era Bonaventura: discorsi ormai legati al passato, perché il presente è di tutt'altro segno.

IL PRIMO VERO MERCATO DI GIUNTOLI - Quello che si sta chiudendo è stato infatti, di fatto, il primo mese vero di mercato di Giuntoli alla guida della Juventus. E l'uomo chiamato da John Elkann a riportare la Vecchia Signora alla vittoria per ora non sta deludendo, come si evince facendo un giro sui social e leggendo i commenti entusiasti di tanti osservatori e tifosi bianconeri. La Juve per ora è la società più attiva sul mercato e ha messo a segno colpi sia in entrata che in uscita, e altri sono in cantiere, a un passo dalla conclusione.

