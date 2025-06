Matias Soulé è stato uno dei giocatori più applauditi dai tifosi della Juventus nel giorno del raduno che ha aperto il sipario alla stagione 2024/25. Rientrato dal prestito al Frosinone, l'attaccante argentino ha svolto regolarmente i test fisici al JMedical ma il suo futuro in bianconero è in bilico. Nonostante la retrocessione dei gialloblù nella prima 'vera' sua stagione in Serie A Soulé è stato uno dei migliori della squadra di Di Francesco, ha attirato l'attenzione di club stranieri e la sua permanenza a Torino non è scontata.