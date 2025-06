Juventus, il settimo attacco della Serie A per ora è peggiorato: tutte le carte di Giuntoli a due settimane dal via

A 14 giorni dall'esordio in campionato contro il Como, lunedì 19 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium, la Juventus ha ancora molte situazioni da risolvere in chiave mercato. In particolare, è il settore dell'attacco bianconero quello maggiormente in difficoltà, come hanno evidenziato le prime due amichevoli estive (il ko con il Norimberga e il pareggio con il Brest) e, soprattutto, l'andamento del calciomercato.

Perché se è vero che in porta è arrivato Michele Di Gregorio, se è vero che la difesa (il reparto migliore) è stata puntellata dall'acquisto di Juan David Cabal, e il centrocampo rinforzato dagli innesti di Douglas Luiz e Khephren Thuram (oltre che dal ritorno in pianta stabile di Nicolò Fagioli), e in attesa di capire cosa accadrà con Teun Koopmeiners, l'attacco bianconero è invece il settore che dà più preoccupazioni a Cristiano Giuntoli, Thiago Motta e ai tifosi bianconeri.

