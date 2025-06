Juventus, in attacco numeri da metà classifica: basta calcoli, a Motta e alla squadra serve il folle coraggio di Lipsia

Il deludente pareggio per 1-1 in casa con il Cagliari, arrivato dopo l'esaltante e 'folle' vittoria esterna sul campo del Lipsia per 3-2, lascia l'amaro in bocca alla Juventus di Thiago Motta. E apre una serie di riflessioni che dovranno essere sviluppate durante la sosta per le nazionali che comincia oggi e al termine della quale i bianconeri ospiteranno la Lazio (a pari punti in classifica) nell'ottava giornata di Serie A (il 19/10 alle 20.45 all'Allianz Stadium).

In questa prima fase della stagione, la Juventus ha conquistato cinque vittorie (tre in campionato e due in Champions League), quattro pareggi (tutti in campionato) e nessuna sconfitta. Le retisegnate sono state in totale 16 (10 in campionato e 6 in Champions) e quelle subite 4 (una in campionato, su rigore contro il Cagliari, e tre in Champions).