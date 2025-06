Juventus in crisi, tutti gli errori di Giuntoli: da Vlahovic a Danilo, nel mirino le scelte di mercato e gestione

La sconfitta della Juventus contro il Milan in Supercoppa ha aperto ufficialmente la crisi dei bianconeri, crisi che fino a questo momento, nonostante i tanti pareggi (11 in 18 giornate di campionato) e nonostante il sesto posto in classifica, non era esplosa grazie al fatto che la squadra di Thiago Motta fino a Riad aveva perso una sola partita in stagione (in Champions con lo Stoccarda). Sul banco degli imputati di questa crisi c'è soprattutto Motta, del quale abbiamo analizzato tutti gli errori, a partire da luglio fino a dicembre. Ma insieme a Thiago Motta non è esente da responsabilità anche il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, che nel suo primo anno e mezzo a Torino ha avuto alcuni ma ha anche commesso qualche errore. Giuntoli ha avuto il grande merito di abbassare l'età media della squadra (24,3 anni, la seconda più giovane della Serie A dopo il Parma), e di abbassare il monte ingaggi della rosa (111,7 milioni, rispetto ai 125,9 milioni del 2023/24 e ai 166 milioni del 2022/23), ma ha anche commesso una serie di errori e ora deve assolutamente azzeccare le mosse giuste nel mercato di gennaio.