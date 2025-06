Juventus, in uscita: tutte le situazioni ancora da risolvere

La Juventus è senza dubbio la protagonista di questo mercato, con una campagna acquisti imponente in entrata, con gli arrivi di Adzic, Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram, Cabal, Kalulu, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. Tutto questo in attesa dell'acquisto più importante e atteso, quello per il quale è in corso una trattativa infinita con l'Atalanta per Teun Koopmeiners.

Il lavoro per il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, non si ferma comunque alle entrate. A libro paga della Juventus infatti ci sono ancora sei giocatori che sono destinati a lasciare la società bianconera e per i quali la dirigenza della Juventus è al lavoro per trovare soluzioni in uscita.

Giuntoli ha tempo fino a venerdì 30 alle 24, quando chiuderà il mercato, per risolvere queste situazioni. Dopo il gong del mercato in Italia e in Europa resteranno alre soluzioni extra per il mercato in uscita, come la Turchia e l'Arabia Saudita, paesi nei quali la campagna trasferimenti chuderà dopo.

JUVENTUS, SEI SITUAZIONI DA DEFINIRE IN USCITA