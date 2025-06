Juventus, inizia l'era Thiago Motta: la posta in palio, il gioco, il mercato e il fattore Inter, che scalda i tifosi

Alla Juventus è iniziata l'era Thiago Motta. Ieri sera il nuovo allenatore dei bianconeri è arrivato a Torino e oggi ha varcato per le prima volta le porte del JMedical, alla Continassa, per sostenere le visite mediche. In queste ore, l'ex tecnico del Bologna inizierà a respirare l'atmosfera di casa Juve e lavorerà con il suo staff a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, per continuare la programmazione di un mercato che finora ha portato agli acquisti di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Vasilije Adzi, all'affare quasi fatto per Khephren Thuram e alle cessioni di Moise Kean, Samuel Iling JR, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge.

L'arrivo di Motta alla Juventus rappresenta una svolta importante per il mondo bianconero, una sfida che porta con sé una serie di opportunità ma che nasconde anche alcune insidie.