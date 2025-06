Juventus-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La terza amichevole estiva della Juventus è una classica "in famiglia" per i bianconeri: è sfida con la Next Gen.

La squadra di Thiago Motta affronta quella guidata da Paolo Montero nel penultimo appuntamento di questa pre-season della Vecchia Signora.

La Juve affronterà poi l'Atletico Madrid in un ultimo test prima di esordire nella Serie A 2024/25 contro il Como, lunedì 19 agosto allo Stadium (ore 20.45).

Tutte le informazioni su Juventus-Juventus Next Gen: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.