Juventus, Kadioglu "straordinario": l'investitura di Montella e cosa sta succedendo con Mourinho

Ferdi Kadioglu continua a far parlare di sé, anche in chiave mercato. Terzino destro della nazionale turca e del Fenerbahce di José Mourinho, l'eclettico esterno (gioca sia a destra che a sinistra, ma anche a centrocampo) nei giorni scorsi è stato accostato alla Juventus. Il club bianconero, sulle tracce esterno basso dopo il fallito assalto a Giovanni Di Lorenzo, avrebbe parlato di Kadioglu con il Fenerbahce, nell'ambito dei colloqui avuti per l'interessamento dei turchi per Weston McKennie. Kadioglu, che ha un valore di mercato di circa 20 milioni di euro, potrebbe sbarcare a Torino in cambio del jolly statunitense, che piace molto al club turco e che non rientra nel progetto di Thiago Motta. Su Kadioglu ci sarebbero anche due club di Premier League, il Liverpool ed l'Arsenal.