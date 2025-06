Il tempo stringe e l'urgenza è sempre più chiara in casa Juventus: serve un difensore centrale e serve subito.

La fotografia dell'emergenza è arrivata nella sconfitta interna contro il Benfica all'ultima giornata della fase campionato di Champions League: Pierre Kalulu si fa male, in campo di ruolo resta solo Federico Gatti. Lo stop del francese, una lesione muscolare, è da valutare nella sua evoluzione, la certezza è che anche l'arrivo del duttile Renato Veiga non può bastare per avere la giusta profondità nel reparto arretrato.

JUVE, C'E' LESIONE PER KALULU

La Juventus lo sa e per questo Cristiano Giuntoli continua a lavorare a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale per regalare un ultimo tassello in difesa a Thiago Motta. Molto si lega alla situazione di Andrea Cambiaso, per il quale si attende dal Manchester City un'offerta che può viaggiare intorno ai 65 milioni di euro: una cifra fondamentale per i bianconeri e che può cambiare le prospettive per le ultime di mercato, tra sogni e obiettivi vecchi e nuovi.

Qui sotto le situazioni caso per caso.