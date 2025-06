Juventus-Khéphren Thuram, i retroscena della trattativa: dal cambio agente all'accelerata finale

Khéphren Thuram è pronto a iniziare il capitolo più importante, fino ad oggi, della sua giovane carriera: il figlio d'arte è sbarcato a Torino, sponda Juventus dove ha giocato anche il padre Lilian, arrivando ufficialmente a rinforzare il centrocampo del nuovo allenatore Thiago Motta. Thuram sfiderà il fratello Marcus, attaccante campione d'Italia in carica con la maglia dell'Inter, in quella che si preannuncia una corsa avvincente per lo Scudetto 2024/25.

Prima di gustarcela, però, ripercorriamo tutti i passaggi che hanno portato il più piccolo dei due fratelli a vestire la maglia bianconera.