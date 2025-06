Juventus, Koopmeiners delude ancora: l'affarone lo ha fatto l'Atalanta capolista

L'avventura di Koopmeiners alla Juventus è stata ed è in salita, tutto il contrario di quello che ci si aspettava dall'acquisto più costoso del mercato bianconero. Ad oggi, i 60 milioni sonanti che la Juventus ha versato all'Atalanta restano solo sulla carta, oltre che nelle casse nerazzurre, per quello che al momento rappresenta un enorme affare di mercato, per gli orobici. In campo i 60 milioni proprio non si vedono, come ha evidenziato Milan-Juventus 0-0, partita nella quale l'olandese è stato il peggiore in campo fra i bianconeri, con controlli di palla elementari sbagliati e poca lucidità in ogni tipo di giocata, dalle più facili alle scelte più complesse. I numeri non lasciano scampo a Koopmeiners, basta fare un confronto con la scorsa stagione, quando nelle prime 17 partite stagionali (13 in campionato + 4 in Europa) il Koopmeiners dell'Atalanta segnò 3 goal e confezionò 2 assist, saltando solo una partita per un problema fisico. Il ruolino di marcia del Koopmeiners juventino invece è di 1 assist e tre partite saltate per la frattura alla costola.