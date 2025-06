Juventus-Koopmeiners, l'accordo c'è. Percassi frena, ma apre: "Non è nei piani cederlo, chi esce sarà sostituito"

La Juventus continua a lavorare per provare a regalare Teun Koopmeiners a Thiago Motta. È lui il centrocampista ideale che il club bianconero insegue di fatto dallo scorso marzo e per cui già da tempo è stato trovato un principio di intesa. Di mezzo però c'è fin dall'inizio l'Atalanta che il suo gioiello olandese non ha alcuna intenzione di svenderlo e per cui, di giorno in giorno, ribadisce e fa capire come i piani per lui non siano cambiati.