Juventus, la conferma di Giuntoli: cerca un nome per reparto, tutti gli obiettivi per Thiago Motta

Un acquisto per reparto, parola di Cristiano Giuntoli. Che non ha grossi dubbi su come sarà la prossima Juventus, ossia all'altezza di ThiagoMotta. Al suo fianco, lo Sport Director ha chiuso ogni speculazione e tracciato la strada. Serve un difensore - centrale, ma pure esterno -, un centrocampista - probabilmente sulla trequarti - e un attaccante, ossia un esterno, non ancora un vice Vlahovic.