Juventus, la domanda di un'azionista all'assemblea: "Voi pensate che la Marotta League sia regolare?"

Durante l’assemblea degli azionisti in casa Juventus, che si è svolta oggi all'Allianz Stadium e ha approvato il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024, con un rosso pari a 199,2 milioni di euro, alcuni azionisti hanno protestato e chiesto a gran voce che i vertici del club difendano la Juventus.

LA DOMANDA PROVOCATORIA - Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Capuano, presente appunto per assistere alla riunione, un’azionista della società bianconera avrebbe riferito al presidente Gianluca Ferrero e all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, la seguente domanda: «Voglio chiedervi, voi pensate che la Marotta League sia regolare? Perché Gravina non viene qui a tifare e a ridere con voi come fa a San Siro? Non mi pare una situazione normale… Non possiamo ricusare Guida o Marinelli come ha fatto l’Inter con Orsato, che per quattro anni non l’ha più diretta?».

MALCONTENTO BIANCONERO - Una testimonianza del malcontento di alcuni azionisti della Juventus in merito alla gestione della FIGC e alle direzioni arbitrali che, secondo loro, negli ultimi tempi hanno favorito l'Inter a discapito dei bianconeri. Una provocazione che è stata chiaramente tralasciata dai vertici del club torinese, impegnato a rispondere a domande sul presente e futuro della società.