Juventus, la formula per la cessione di Douglas Luiz

La Juventus vuole cedere Douglas Luiz, fuori dai piani di Igor Tudor: ecco quale potrebbe essere la formula

di Marco Amato

Vale nei rapporti umani, tanto quanto nello sport e in ogni ambito della vita. Se non va, non va. Non funziona e, spesso, è un esercizio inutile e frustrante stare lì a cercare i motivi, capire cosa non è andato e cosa si sarebbe potuto fare in maniera differente. Douglas Luiz e la Juventus sono tessere di un puzzle differente. Comunque lo giri, non si incastrano e non si incastreranno mai perché appartengono a scatole diverse, benché solo un anno fa ci sia stata l’illusione che fossero fatti uno per l’altro.