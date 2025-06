Juventus, la Next Gen finanzia il mercato in entrata: 75 milioni dai giovani

Una vera e propria rivoluzione. E’ questa la parola che può riassumere il nuovo corso della Juventus, che dopo aver cambiato guida tecnica - passando da Massimiliano Allegri a Thiago Motta – e aver messo a punto diversi acquisti, sta cercando di trovare la quadra. Dall’apertura del calciomercato, infatti, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha messo a segno cinque colpi (Adzic, Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram e Cabal) e non sembra volersi fermare. Grande merito è da attribuire al lavoro svolto in concomitanza con la Next Gen, che ha sfornato diversi talenti che, in questa sessione di calciomercato, sono poi stati ceduti per finanziare le entrate.