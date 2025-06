Juventus, la richiesta di Thiago Motta: quattro cessioni prima del raduno

Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per costruire la Juventus del futuro, ma hanno a che fare con alcune 'zavorre' del passato, che frenano e ostacolano le scelte di mercato, come abbiamo visto per la situazione creatasi con Weston McKennie rispetto alla trattativa con l'Aston Villa per Douglas Luiz. Il tecnico italo-brasiliano continua le sue vacanze in famiglia, ma è costantemente in contatto con il direttore sportivo dopo il blitz a Cascais che Giuntoli ha compiuto dieci giorni fa, prima dell’annuncio ufficiale di Motta come nuovo allenatore della Juventus.

Si susseguono così i confronti quotidiani per pianificare il mercato in entrata e in uscita al fine di arrivare al 10 luglio, giorno del raduno bianconero, con un gruppo già abbastanza definito, al di là delle assenze di molti protagonisti a causa dell’Europeo e della Coppa America. In particolare, Thiago Motta si sarebbe concentrato sulla questione relativa alle cessioni. Il nuovo allenatore dei bianconeri, scrive Tuttosport, vorrebbe arrivare al raduno del 10 luglio senza i giocatori che non fanno parte del suo progetto per iniziare con un gruppo unito e coeso. Da qui una lista di possibili 'epurati', che comprende comunque giocatori che hanno situazione molto delicate, sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista degli infortuni.

JUVE, LA LISTA DEGLI EPURATI DI THIAGO MOTTA E GIUNTOLI