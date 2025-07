Redazione Calciomercato 12 lug 2025 , 14:01 Ultimi aggiornamenti: 12 lug 2025, 14:01

Juventus, la scelta di Nico Gonzalez: Tudor non lo vuole, l'Arabia sì

Alla Juventus, futuro in bilico per Nico Gonzalez: non rientra nei piani di Igor Tudor e ha offerte dall'Arabia

