Juventus, la trattativa per Sancho può decollare

Dopo l'arrivo di David i bianconeri provano a prendere l'inglese in uscita dal ManUtd: c'è apertura del giocatore, valutato 25 milioni

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Jonathan David - cinque anni di contratto a 7/8 milioni di euro a stagione d'ingaggio, bonus compresi - la Juventus si sta concentrando su un altro obiettivo per l'attacco: Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo il prestito della scorsa stagione al Chelsea ma in uscita dai Red Devils. L'esterno inglese è fuori dai progetti di Amorim, è considerato un esubero della rosa così come anche Rashford, Antony, Garnacho e Malacia; tutti giocatori, Sancho compreso, che hanno già chiesto di essere ceduti.