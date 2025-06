Juventus, l'attacco del futuro: con Castro e Lucca visionato anche Delap

La Juventus ha una priorità dichiarata per il mercato di gennaio, che è quella di acquistare almeno un difensore, se non due, per sopperire alle pesanti assenze causa infortunio da parte di Juan Cabal e, soprattutto, Gleison Bremer. Sistemata la difesa, i bianconeri non escludono comunque del tutto di intervenire nella campagna acquisti invernale anche per sistemare altri reparti della squadra di Thiago Motta, in particolare l'attacco.

Il recente infortunio di Dusan Vlahovic, i problemi fisici di lungo corso di Arek Milik e la delicata situazione legata al rinnovo del contratto del serbo, in scadenza nel 2026, hanno reso evidenti i limiti numerici dell'attacco bianconero e obbligano la Juventus a tenere le antenne dritte anche per eventuali nuovi innesti nel reparto offensivo.

Nei giorni scorsi, il Football Director Cristiano Giuntoli è intervenuto sull'argomento con queste parole: "Consideriamo Milik un ragazzo adatto al calcio di Thiago Motta, ma se dovessero presentarsi altri imprevisti chiaramente saremo pronti ad intervenire". Se così fosse, è probabile che la Juventus possa puntare su obiettivi giovani, destinati poi a entrare a far parte stabilmente del progetto bianconero a medio-lungo termine. E in questa accezione, stanno iniziando a circolare alcuni profili che potrebbero rientrare fra le caratteristiche cercate dalla Juventus, al di là dell'obiettivo numero uno, che resta Joshua Zirkzee.