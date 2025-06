Juventus: i due 'no' pesanti sul mercato e il caso Chiesa come banco di prova

In questa prima fase del mercato abbiamo elogiato tante volte il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, che è stata protagonista indiscussa della campagna trasferimenti, fino a questo momento, con gli arrivi del nuovo allenatore, Thiago Motta, e di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Vasilije Adzic. Nello stesso arco di tempo, la Juventus ha ceduto Moise Kean, Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea, ed è al lavoro per altre operazioni, sia in entrata (con l'obiettivo numero uno che risponde al nome di Teun Koopmeiners) che in uscita.

In queste prime settimane di mercato, Giuntoli e la Juventus hanno dovuto far fronte anche a qualche operazione sfumata, come è normale che sia, e a qualche situazione interna che si sta trascinando un po' troppo a lungo, con tutti i rischi del caso. Per Giuntoli, che i tifosi della Juve stanno iniziando a osservare all'opera nel suo primo vero mercato bianconero, si tratta di un'altra occasione per dimostrare la sua abilità: in questo caso nel saper incassare i colpi ricevuti e passare al contrattacco, trovando soluzione alternative.

Ma vediamo, nel dettaglio, le tre situazione problematiche affrontate dalla Juventus in questo periodo.