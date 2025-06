Juventus, mai così pochi punti dopo 36 giornate: ecco di chi era il precedente record negativo e tutti i numeri

A due giornate dal termine dellaSerie A, e a parità di partite nel confronto con il passato (36 giornate su 38 complessive), la Juventus 2023-24 è la peggiore da 13 anni a questa parte. I 67 punti conquistati finora dai bianconeri di Massimiliano Allegri rappresentano infatti il risultato più basso dal 2011 a oggi. Il precedente record negativo appartiene infatti alla Juve di Luigi Delneri, con 57 punti conquistati a due giornate dalla fine del campionato.

Come ricorda un'analisi di TMW, c'è un altro dato negativo che fa riflettere sul valore della Juventus attuale, vale a dire il numero dei gol realizzati. I 49 gol segnati fino a questo punto del campionato rappresentano infatti il peggior dato di sempre dei bianconeri nella Serie A a venti squadre. Per la pacisione, il record negativo della Juventus è fissato alla stagione 2009-2010 (con Ferrara e Zaccheroni in panchina): 55 reti realizzate in 38 partite. Per evitare di "battere" questo record, Vlahovic e compagni dovrebbero realizzare almeno sei gol nelle prossime due gare.

SCORRI PER VEDERE: I PUNTI DELLA JUVENTUS DAL 2010-11 ALLA 36ESIMA GIORNATA