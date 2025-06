Juventus, mercato caldissimo: tre nomi per sostituire Chiesa e la lista dei sette esuberi

Dopo l'acquisto del centrocampista brasiliano Douglas Luiz, la Juventus vuole completare i rinforzi a centrocampo (con Khephren Thuram al momento obiettivo numero uno visto il costo per ora proibitivo di Teun Koopmeiners), e poi si muoverà anche per trovare un vice a Dusan Vlahovic con il chiaro obiettivo di rinforzare anche il reparto offensivo.

Un altro settore sul quale i bianconeri lavorano è quello degli esterni d'attacco, discorso legato anche all'eventuale mancato rinnovo del contratto di Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 e destinato a essere ceduto se non prolungasse il suo accordo con i bianconeri. L'edizione odierna di Tuttosport riporta i nomi dei tre giocatori che figurano nell'elenco degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per quanto riguarda gli esterni d'attacco.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi invece, riguardo alla Juventus, si concentra sui giocatori che non farebbero parte del progetto di Thiago Motta e che quindi, secondo il quotidiano, sarebbero destinato a partire. L'elenco è composto da sette nomi.

