Juventus, un mercato mai visto: i soldi di Elkann, i 9 colpi di Giuntoli, Motta fa la rivoluzione. Ma ci sono tre ombre

La Juventus ha concluso una campagna trasferimenti senza precedenti, che rappresenta sia nei fatti che a livello simbolico l'inizio di una nuova era. John Elkann era stato chiaro e in tempi non sospetti aveva annunciato la fine dell'anno zero, la stagione scorsa, e l'inizio, con il 2024-25, di una nuova epoca bianconera. E non c'è dubbio che all'origine del mercato pirotecnico portato a termine dalla Juventus ci sia l'aumento di capitale da 200 milioni ufficializzato ad aprile da Exor, oltre al ritorno in Champions League dopo l'anno di esclusione deciso dalla Uefa, con i conseguenti introiti economici (LEGGI ANCHE: Juventus scatenata: come fa a spendere tutti questi soldi sul mercato).

Dopo l'estate 2023 trascorsa da osservatore (era arrivato a luglio e senza i soldi della Champions) e dopo un mercato di gennaio deludente, con gli acquisti di Carlos Alcaraz e Tiago Djalò, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, si è scatenato in estate, completando un mercato che sulla carta è straordinario, in attesa della prova del campo (anche se l'inizio, con le prime due giornate di campionato, promette bene).

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui