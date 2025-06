Juventus, mercato rivoluzionario e poi il campo: ecco quanto hanno giocato tutti i nuovi acquisti

In casa Juventus, uno degli argomenti di discussione in questo inizio di stagione è l'impiego dei nuovi acquisti da parte dell'allenatore Thiago Motta, anche lui un novizio sulla panchina bianconera. Al netto degli infortuni nei quali sono incappati alcuni fra i giocatori arrivati nell'ultima sessione di mercato, e ci riferiamo in particolare a Francisco Conceicao, Nico Gonzalez e Vasilije Adzic, l'impressione è che Motta stia procedendo con un inserimento molto cauto da parte dei nuovi.

MERCATO RIVOLUZIONARIO - Ricordiamo che la Juventus versione 2024/25 è uscita decisamente rivoluzionata dall'ultima sessione di calciomercato, terminata lo scorso 30 agosto. Una campagna acquisti decisamente importante che ha portato a vestire il bianconero nove calciatori nuovi. Tutti i reparti sono stati sensibilmente rinforzati. In porta è arrivato Michele Di Gregorio dal Monza, in difesa Pierre Kalulu dal Milan e Juan Cabal dal Verona, a centrocampo Douglas Luiz dall'Aston Villa, Khephren Thuram dal Nizza e Teun Koopmeiners dall'Atalanta, in avanti Nico Gonzalez dalla Fiorentina, Francisco Conceicao dal Porto e Vasilije Adzic dal Buducnost.

E POI IL CAMPO - Vediamo quale è stato, nel dettaglio dei minuti e delle partite giocate, l'impiego di questi calciatori da parte di Thiago Motta in questa parte della stagione, avvio che ha visto la Juventus impegnata cinque volte in campionato (vittorie con Como e Verona, pareggi con Roma, Empoli e Napoli) e una in Champions League (vittoria con il PSV). Sei partite equivalgono a 540 minuti in campo: vediamo quanti ne hanno giocati i nuovi acquisti della Juventus.