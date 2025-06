Juventus-Milan e gli affari prima di Kalulu: da Baggio e Inzaghi a Bonucci e Higuain, tutte le operazioni concluse

Una notizia un po’ a sorpresa, che ha sorpreso molti. Dopo la beffa Todibo, passa al West Ham, la Juventus vuole pescare in Serie A per rinforzare la difesa. Il nome scelto da Cristiano Giuntoli per la retroguardia di Thiago Motta è quello di Pierre Kalulu, francese classe 2000 del Milan.

Contatti ufficiali e trattativa che prosegue sull’asse Milano-Torino, in quello che potrebbe essere un nuovo capitolo della storia degli affari tra i bianconeri e i rossoneri. Nel caso in cui si dovesse arrivare alla fumata bianca, il difensore ex Lione sarebbe, infatti, solo l’ultimo di una lunga serie di trasferimenti tra le due società.

Ma quali solo i calciatori che sono passati dalla Juventus al Milan e viceversa e le trattative più importanti andate a buon fine tra Madama e il Diavolo? Andiamo a scoprirle.