Motta ci faccia vedere una Juventus coraggiosa, che giochi per segnare più degli altri, senza calcoli, come a Lipsia

Alla viglia di Juventus-Lazio, Thiago Motta ha sintetizzato con queste parole la sua filosofia di gioco: "Voglio vedere la prestazione, perché è la prestazione che ti porta al risultato. Credo ciecamente che una squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere. Giocare bene vuole dire anche difendere bene, compattarsi, con umiltà. E' importante andare a pressare bene e uscire bene palla al piede. Dobbiamo avere voglia di attaccare e fare goal".

La parole di Motta si inseriscono perfettamente nella riflessione che tutti gli osservatori hanno fatto durante questa sosta di campionato, fra l'1-1 con il Cagliari e il match odierno con la Lazio. Il deludente pareggio per 1-1 in casa con il Cagliari, che era arrivato dopo l'esaltante e 'folle' vittoria esterna sul campo del Lipsia per 3-2, aveva infatti lasciato l'amaro in bocca alla Juventus. E aperto una serie di riflessioni sul gioco dei bianconeri, così esaltante in certi momenti di questo avvio di stagione (soprattutto in Champions) e così sparagnino in altri (ad esempio negli 0-0 con Roma e Napoli).