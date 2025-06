Juventus, Motta e il centrocampo totale: la posizione di Koopmeiners, la tentazione Adzic e tutte le scelte

Il centrocampo è stato il punto più debole della Juventus nelle ultime stagioni. Trascorsa ormai da anni l'epopea dei vari Pirlo-Pogba-Vidal-Marchisio, e poi Pjanic-Khedira-Matuidi, i bianconeri hanno vissuto un progressivo impoverimento del reparto che costituisce cuore, mente e polmoni di qualsiasi squadra.

Sul mercato, la priorità di Cristiano Giuntoli è stata proprio quella di rinforzare il settore di centrocampo della squadra affidata a Thiago Motta, ovviamente con il placet del nuovo allenatore della Juventus. Ed è proprio in quel reparto che abbiamo assistito al maggior numero di operazioni, in entrata e in uscita.