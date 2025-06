Juventus, Motta sceglie 9 fedelissimi: d'ora in poi saranno insostituibili

Una delle caratteristiche della Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta è quella della duttilità dei calciatori scelti per far parte della rosa. Motta apprezza da sempre i calciatori capaci di giocare con la stessa facilità in almeno due ruoli.

In difesa, è il caso del centrale che sa anche giocare sulla fascia (come Pierre Kalulu ad esempio), sulle fasce è apprezzato chi sa destreggiarsi sia a destra che a sinistra (ed è il caso ad esempio di Andrea Cambiaso), a centrocampo chi sa impostare e al contempo difendere e attaccare (e Teun Koopmeiners è l'emblema di questo tipologia di giocatore), in attacco chi sa giocare in tutti le caselle del reparto (come Kenan Yildiz, Motta dixit).