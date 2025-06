Juventus-Napoli, Conte allo Stadium: i precedenti, le liti, le volte che ha sognato di tornare bianconero

Non è la prima volta che Antonio Conte ritorna da avversario della Juventus all'Allianz Stadium, ma ogni volta è come se lo fosse, tanto è il phatos che accompagna le sfide fra l'allenatore salentino e la squadra di cui è stato prima capitano e poi allenatore, vincendo tutto da calciatore (compresi cinque Scudetti e una Champions League) e conquistando tre Scudetti in panchina.

I PRECEDENTI

Conte ha già affrontato la Juventus da avversario allo Stadium in tre occasioni, durante il suo biennio all'Inter. L'8 marzo del 2020, nell'ultima partita prima che il calcio si fermasse per il Covid, la Juventus di Maurizio Sarri, poi campione d'Italia davanti all'Inter, sconfisse i nerazzurri per 2-0, con reti di Ramsey e Dybala. Nella stagione successiva, quella dello Scudetto dell'Inter di Conte, il tecnico salentino guidò la sua squadra nello stadio della Juventus in due occasioni. In campionato, a Scudetto ormai assegnato, la Juventus di Andrea Pirlo vinse per 3-2, mentre in Coppa Italia il match di ritorno delle semifinali terminò 0-0, con la qualificazione dei bianconeri alla finale (poi vinta contro l'Atalanta), in virtù del successo a San Siro per 2-1 com doppietta di Cristiano Ronaldo. Lo 0-0 in quella semifinale di Coppa Italia viene ricordato soprattuto per il dito medio che Conte mostrò ad Andrea Agnelli, un gesto che costò a Conte duemila euro di multa. "Chiedete al quarto uomo cosa gridavano dalla tribuna per tutto il primo tempo. Ci vorrebbe più educazione, più sportività, più rispetto per chi lavora", dichiarò a fine partita Conte.