Juventus Next Gen-Catania: le formazioni, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen vuole il bis, dopo il ko contro l'Audace Cerignola e il successo in rimonta contro la Casertana: la squadra di Paolo Montero è protagonista del big match della terza giornata del Girone C di Serie C, in scena sabato 7 settembre alle 18.30, allo Stadio Lamarmora Pozzo di Biella, contro il Catania di Domenico Toscano, capitanato dall'ex bianconero Stefano Sturaro. Per gli etnei finora 4 punti, frutto della vittoria sul Benevento e del pareggio all’esordio sul campo del Sorrento.



