Federico Zanon 08 lug 2025 , 16:09 Ultimi aggiornamenti: 08 lug 2025, 16:09

Juventus, Nico Gonzalez non ha convinto e può partire: l'obiettivo è incassare 30 milioni. Offerto a Manchester United, Marsiglia e Al Hilal

L'argentino ex Fiorentina non è un punto fermo di Tudor, può partire per finanziare il mercato della Juventus

Pubblicità

Pubblicità