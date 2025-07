Juventus, non solo Hjulmand: proposto Rongier per il post Douglas Luiz

La Juventus pensa all'uscita di Douglas Luiz e a come sostituirlo: non c'è solo Hjulmand, è stato proposto Rongier ai bianconeri.

Douglas Luiz è in uscita dalla Juventus. Come vi abbiamo riportato nel corso degli scorsi giorni, dopo i soli 877 minuti disputati con la maglia della Vecchia Signora, sembra ormai essere sempre più a un passo dall’addio alla maglia bianconera. La società bianconera ha chiesto all’entourage del giocatore brasiliano di trovarsi una nuova destinazione con cui continuare la propria avventura professionale nel mondo del calcio e gradirebbe una cessione a titolo definitivo nell’ordine dei 40 milioni di euro, in modo da evitare una minusvalenza che peserebbe sul discorso bilancio. Una scelta chiara, decisa, che riassume la posizione della Juventus nei confronti del centrocampista classe 1998 e che dirige il club piemontese sul mercato, alla ricerca di una pedina alternativa che sia funzionale al gioco e alla filosofia del tecnico Igor Tudor.