Juventus, obiettivo esterno: nuovi contatti per Adeyemi, vive le piste Sancho e Galeno

C’è grande fermento in casa Juventus, dove le operazioni in entrata e uscita sono all’ordine al giorno. Archiviata e definita la cessione di Matias Soulé alla Roma (operazione da 26 milioni di parte fissa, alla quale si aggiungono 2 milioni di bonus facili e altri 2 maggiormente complessi da raggiungere, oltre al 10% sulla futura cessione che sarà destinato alla Vecchia Signora), la dirigenza bianconera accelererà per definire gli arrivi di Todibo prima e di Koopmeiners, eventualmente, poi.