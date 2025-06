Juventus, ora comanda Giuntoli: dall'allenatore al mercato, tutte le mosse

Al centro di tutto. Cristiano Giuntoli è l'uomo scelto dalla proprietà per rialzare la Juventus, - parafrasando le parole di John Elkann - " per riaprire un ciclo vincente" dopo anni difficili, condizionati dal Covid, dall'addio di Ronaldo, dalla vicenda legata alle plusvalenze e dalle squalifiche. L''anno zero' si è chiuso con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima ricca edizione della Champions League, il primo della nuova era dovrà vedere i bianconeri tornare a fare la voce grossa in Italia, togliendosi quale soddisfazione in Europa. Un progetto ambizioso, con un solo uomo al timone, quel Giuntoli al quale sono state date le chiavi della Juve. Sarà lui a prendere le decisioni più importanti, dall'allenatore al mercato, passando per la riorganizzazione societaria. L'obiettivo è uno solo, tornare a vincere. Fino alla fine.