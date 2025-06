Juventus, perché Giuntoli e Motta hanno fatto fuori Chiesa: l'origine della decisione presa a gennaio, ora è un rischio

Su Federico Chiesa, escluso dai convocati per l'amichevole di questa sera contro il Brest, la Juventus gioca una partita importantissima, la più delicata di tutta questa sessione di mercato. In particolare, per il Football Director Cristiano Giuntoli e per l'allenatore Thiago Motta, l'ormai conclamato 'caso Chiesa' diventa un bel banco di prova, per credibilità e autorevolezza. Con tutti i rischi annessi e connessi.

Perché lo strappo di oggi non lascia molti margini di manovra: l'attaccante, classe 1997 e in scadenza di contratto a giugno 2025, ora ha 28 giorni di tempo per trovare una soluzione in uscita gradita a lui e al club. Altrimenti si arriverà a un anno di convivenza da separati in casa, con l'addio a parametro zero fra un anno, la soluzione che la Juve vuole assolutamente scongiurare.

Conto alla rovescia quindi, nato da una decisione che la dirigenza bianconera ha maturato dall'inizio del 2024, quando ha scelto di puntare a occhi chiusi su Kenan Yildiz e di fare a meno di Chiesa, ipotesi che vi avevamo anticipato fin da gennaio.