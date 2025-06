Juventus-PSV: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Juventus torna in Champions League e fa il suo esordio nel nuovo formato della competizione: all'Allianz Stadium di Torino arriva il PSV Eindhoven.

Torna il massimo torneo continentale e i bianconeri, esclusi dalla scorsa edizione per squalifica, tornano a competere in campo internazionale: la squadra guidata da Thiago Motta debutta in casa contro gli olandesi, primo incrocio in partite ufficiali tra le due squadre.

La Juventus arriva dal pareggio di Empoli, il PSV ha aperto l'Eredivisie con cinque successi su cinque.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

La Juventus, dopo il PSV, se la vedrà con Lipsia, Stoccarda, Lilla, Aston Villa, Manchester City, Bruges e Benfica.

Tutte le informazioni su Juventus-PSV: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.