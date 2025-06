Juventus, questo è il tuo miglior Vlahovic: la media goal rispetto a Firenze e la classifica all-time

Con la rete realizzata su calcio di rigore contro il Lille in Champions League, nell'1-1 di ieri sera in Francia, Dusan Vlahovic ha raggiunto quota 50 goal totali realizzati con la maglia della Juventus. Il centravanti serbo classe 2000 ha eguagliato quindi Carlos Tevez e Ferenc Hirzer nella speciale classifica dei bomber stranieri bianconeri di tutti i tempi. In questo momento altri 14 giocatori, fra stranieri e oriundi, precedono l'attuale numero 9 della Juventus.

IL TOP ALLA JUVE - Vlahovic, arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022, ho distribuito così finora le sue reti realizzate con la maglia della Vecchia Signora: 9 in 21 partite nel 2021-22 (media 0,42 gol a partita), 14 in 42 partite nel 2022-23 (media 0,33 gol a partita), 18 in 38 partite nel 2023-24 (media 0,47 gol a partita), e finora 9 in 15 partite nel 2024-25 (media 0,6 gol a partita). A livello di numeri, e per media gol, quello attuale è il miglior Vlahovic da quando veste la maglia della Juventus.

VLAHOVIC, MEDIA GOL - Vlahovic invece aveva fatto meglio con la maglia della Fiorentina fra settembre 2021 e gennaio 2022, prima di passare alla Juventus, con 20 reti in 24 partite (media 0,8 gol a partita). Nelle tre stagioni precedenti a Firenze invece il bottino del serbo era stato questo: 21 gol in 40 partite nel 2020-21 (media 0,5 gol a partita), 8 gol in 34 partite nel 2019-20 (media 0,2 gol a partita); e infine, zero gol in 10 partite nel 2018-19.

LA CLASSIFICA - Vediamo, scorrendo, la classica all time dei marcatori stranieri e oriundi della Juventus.