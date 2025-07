Juventus, rispunta Hancko per la difesa: occhi su Widmer per la fascia destra e Bissouma in mediana, cessioni decisive per sbloccare il mercato

Difesa, fascia e mediana: il piano bianconero per rinforzare l’organico parte da Hancko e Bissouma, passando per Widmer, i nomi sulla lista di Comolli.

La Juventus ha avviato una campagna di rafforzamento profonda, con l'obiettivo di fornire a Igor Tudor una squadra competitiva su tutti i fronti. Dopo aver chiuso il primo colpo con lo svincolato Jonathan David, la dirigenza bianconera, guidata dal direttore generaleDamien Comolli, si sta muovendo con decisione per rinforzare la rosa in difesa, a centrocampo e sulle fasce.

L'attenzione del club bianconero è concentrata su profili funzionali all’idea di gioco del tecnico croato, che predilige giocatori dinamici, con gamba e buone doti tecniche.

In difesa il nome caldo è quello di David Hancko del Feyenoord, mentre per la mediana avanza la candidatura di Yves Bissouma del Tottenham. A destra, per completare il pacchetto esterni, si guarda con interesse a Silvan Widmer,attualmente al Mainz e in passato in Serie A con la maglia dell'Udinese.

Ma per sbloccare le trattative più importanti, sarà necessario prima cedere alcuni elementi attualmente in rosa.