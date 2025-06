Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina: corsa Champions, Europa League e Conference League, tutte le combinazioni

Quella per i piazzamenti europei in Serie A è una lotta che sta proseguendo giornata dopo giornata e che arriverà domenica alle 20.45 al suo epilogo. In questo intenso campionato di Serie A continua a esserci grande bagarre e se nel corso delle ultime giornate qualche verdetto è già stato emesso, molto è ancora rimasto da decidere.

In questa lunga rincorsa all’Europa che conta, l’Italia – a differenza di quanto accaduto l’anno scorso – non potrà avere a disposizione anche la quinta squadra in Champions League. Nella lotta per Champions, Europa e Conference League potrà però ancora succedere di tutto.

Dopo le certezze dei posti Champions conquistati da Napoli, Inter e Atalanta chi arriverà al 4° posto? Chi si qualificherà insieme al Bologna vincitore della Coppa Italia in Europa League? Chi riuscirà a centrare un piazzamento in Conference League?

Abbiamo analizzato tutte le possibili combinazioni, considerando l'assenza di spareggi e, di conseguenza, i possibili incastri legati alla classifica avulsa. Eccoli tutti, squadra per squadra