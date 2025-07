Juventus, Santa Maria gioiello delle giovanili: 4 passaporti, 1 scudetto e quel paragone con Retegui

Chi é Mateo Santa Maria l'ultimo gioiellino delle giovanili della Juventus strappato al Levante a gennaio e diventato uno dei 2009 più costosi d'Europa.

La Juventus Under 16 per la prima volta nella sua storia si è laureata campione d'Italia. I ragazzi di Claudio Grauso hanno conquistato lo Scudetto di Categoria dopo aver dominato la stagione regolare (16 punti in più del Bologna secondo) dopo aver battuto corazzate come Genoa e Roma fino alla finalissima vinta per 3-1 contro l'Empoli. Elimoghale, Rocchetti e non solo sono stati la forza di questa squadra, ma da gennaio in poi, e soprattutto nella semifinale contro i giallorossi, è stato decisivo l'apporto di Mateo Santa Maria un talento la cui storia è tutta da raccontare.