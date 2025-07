Juventus, senti Kovacevic: "Vlahovic? Lo preferisco a David e anche a Haaland. Vedo Dusan al Milan"

L'ex attaccante bianconero dice la sua sul caso che riguarda il centravanti serbo, scalzato da Jonathan David a Torino e accostato ad alcuni top club europei

Un vero e proprio caso da risolvere: questo è oggi Dusan Vlahovic per la Juventus.

In scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e con un ingaggio monstre da 12 milioni di euro netti per l'ultima stagione a Torino, il centravanti serbo è ormai separato in casa alla Continassa. I bianconeri hanno fatto altre scelte, hanno ingaggiato Jonathan David a parametro zero e lavorano per trattenere Randal Kolo Muani dopo la breve esperienza in prestito dal PSG, e ora cercano la soluzione per separarsi dall'ex Fiorentina.

Una situazione che tiene in ansia la Juve e fa discutere anche in Serbia, lo conferma Darko Kovacevic: "Ci chiediamo tutti perché Dusan non sia più il titolare, resta uno dei migliori centravanti d'Europa".

L'ex attaccante bianconero, ora direttore sportivo dell'Olympiacos, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale si è soffermato in particolare sulla situazione di Vlahovic.